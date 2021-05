Hachiko, Richard Gere e l’amore dopo la morte (Di domenica 23 maggio 2021) Il messaggio di Hachiko, il film con protagonista Richard Gere, è davvero molto forte: un amore che continua dopo l’amore. Incredibile. Richard Gere (Getty Images)Una delle storie che ha più commosso milioni di spettatori in tutto il mondo è senza dubbio quella raccontata nel film Hachiko. Merito di una trama incredibile e di un cast eccezionale: Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer e tanti altri. Nella celebre pellicola del 2009, la star americana interpreta il protagonista, il professor Parker, che stringe una particolare amicizia con Hachi, il cane di razza Akita Inu. La storia strappalacrime ha commosso e intenerito tutti, rendendo Hachiko uno dei film più amati e visti degli ultimi anni. Questa ... Leggi su altranotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Il messaggio di, il film con protagonista, è davvero molto forte: un amore che continua. Incredibile.(Getty Images)Una delle storie che ha più commosso milioni di spettatori in tutto il mondo è senza dubbio quella raccontata nel film. Merito di una trama incredibile e di un cast eccezionale:, Joan Allen, Sarah Roemer e tanti altri. Nella celebre pellicola del 2009, la star americana interpreta il protagonista, il professor Parker, che stringe una particolare amicizia con Hachi, il cane di razza Akita Inu. La storia strappalacrime ha commosso e intenerito tutti, rendendouno dei film più amati e visti degli ultimi anni. Questa ...

freesoul251 : Sì però basta far morire Richard Gere in ogni film #Hachiko - zazoomblog : Hachiko – Il tuo migliore amico: trama cast e curiosità sul film con Richard Gere in onda su Rete4 domenica 23 magg… - occhio_notizie : Il film Hachiko - Il mio migliore amico con Richard Gere è ispirato alla storia vera di un cane di razza Akita, Hac… - CostanzoDV : RT @ilgiornale: Hachiko è il film con Richard Gere che porta sul grande schermo la vera storia del cane Hachiko, diventato una celebrità pe… - ilgiornale : Hachiko è il film con Richard Gere che porta sul grande schermo la vera storia del cane Hachiko, diventato una cele… -