Giornata in ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio | la diretta da Palermo

(Di domenica 23 maggio 2021) Indalla caserma Lungaro, sede del reparto scorte della Questura di, la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei caduti nellee lo svelamento della nuova teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15. Lo svelamento della teca verrà fatto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico e un rappresentate del presidente del Senato, della ministra Cartabia, della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, e del capo della Polizia, Lamberto Giannini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Della Legalità. Il Presidente della Repubblica ha fatto il suo ingresso nell'aula bunker ... sull'autostrada Palermo - Mazara del Vallo, in vittime attentato del 23 maggio 1992. La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Nicola Belcastro, ha deciso di intitolare la Sala Giunta, all'interno del palazzo comunale, a Maria Teresa Marrella, già presidente del consiglio comunale di ... Roma, 23 maggio 2021 - "La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. È necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'aula ...