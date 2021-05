Funivia Stresa - Mottarone, precipita una cabina: 12 vittime, gravi 2 bambini (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Grave incidente alla Funivia Stresa - Mottarone , in provincia di Verbania - Cusio - Ossola: una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso, in cui l'impianto corre più staccato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) commenta Grave incidente alla, in provincia di Verbania - Cusio - Ossola: unaè caduta in uno dei punti più alti del percorso, in cui l'impianto corre più staccato ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - matteosalvinimi : ++ Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime inform… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - gigliola_betto : RT @vitaindiretta: #UltimaOra - Precipita la #funivia tra Stresa e il Mottarone: ci sono 12 vittime e due bimbi feriti - #23maggio #LaVitaI… - MarcMangolini : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cor… -