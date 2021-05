Filippo Bisciglia si è vaccinato a 43 anni: ecco perché (Di domenica 23 maggio 2021) A qualche settimana prima dell'inizio delle riprese di Temptation Island, il conduttore decide di condividere uno scatto che lo immortala mentre sta eseguendo il vaccino contro il Covid-19 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 23 maggio 2021) A qualche settimana prima dell'inizio delle riprese di Temptation Island, il conduttore decide di condividere uno scatto che lo immortala mentre sta eseguendo il vaccino contro il Covid-19 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Raffaella Mennoia a proposito di 'Temptation Island' rivela: 'Quest'anno è difficile, stiamo riflettendo' Ancora una volta, Filippo Bisciglia è stato confermato alla conduzione . ' Quest'anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è ...

Temptation Island: curiosità su Filippo Bisciglia Filippo Bisciglia è ormai lo storico presentatore di Temptation Island, il reality molto seguito che va in onda durante l’estate. In questi ...

