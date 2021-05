Famiglia Ciontoli, le assurde richieste dal carcere (Di domenica 23 maggio 2021) La Famiglia Ciontoli dopo la conferma della sentenza in Cassazione è stata condotta in carcere, Antonio e Federico si trovano a Regina Coeli e Martina con la madre a Rebibbia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, pare che Martina, all’epoca della morte di Marco Vannini sua fidanzata, sia molto dimagrita. Il volto sarebbe scavato e lo sguardo perso nel vuoto. Inoltre, pare che ripeta sempre la stessa domanda: “Quando usciamo, voglio andare via da qui”. Con la madre Maria Pezzillo ripeterebbero continuamente: “Vogliamo andare via di qui, è un’ingiustizia, non volevamo la morte di Marco”. La sentenza, infatti, non è stata accettata dai familiari di Antonio Ciontoli, che accusati di concorso anomalo, dovranno scontare in carcere 9 anni e 4 mesi. La condanna parte dal presupposto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021) Ladopo la conferma della sentenza in Cassazione è stata condotta in, Antonio e Federico si trovano a Regina Coeli e Martina con la madre a Rebibbia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, pare che Martina, all’epoca della morte di Marco Vannini sua fidanzata, sia molto dimagrita. Il volto sarebbe scavato e lo sguardo perso nel vuoto. Inoltre, pare che ripeta sempre la stessa domanda: “Quando usciamo, voglio andare via da qui”. Con la madre Maria Pezzillo ripeterebbero continuamente: “Vogliamo andare via di qui, è un’ingiustizia, non volevamo la morte di Marco”. La sentenza, infatti, non è stata accettata dai familiari di Antonio, che accusati di concorso anomalo, dovranno scontare in9 anni e 4 mesi. La condanna parte dal presupposto ...

