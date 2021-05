Due donne sole contro la mafia. In libreria dal 27 maggio. (Di domenica 23 maggio 2021) Pif e Marco Lillo raccontano una storia fortissima, simbolo della grande ferita irrisolta dell’Italia: da una parte abbiamo due casette distrutte, dall’altra un palazzo di otto piani. Secondo voi dov’è la mafia? E dove lo Stato? I diritti d’autore di questo libro sono devoluti interamente a Savina e Maria Rosa Pilliu, protagoniste di questa storia, e ad altre iniziative antimafia. Nel 1990 le sorelle Rosa e Savina Pilliu, quarant’anni, ereditano due casette dal padre, di due piani ciascuna, davanti all’entrata del Parco della Favorita, a Palermo. Un giorno un costruttore mafioso, Pietro Lo Sicco, va dal notaio e si dichiara proprietario di tutta un’area vicino al parco, compresa la zona dove si trovano le due casette. Chiede ai proprietari di tutte le vecchie case di vendergliele a un prezzo inferiore a quello di mercato. Le uniche a opporsi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 23 maggio 2021) Pif e Marco Lillo raccontano una storia fortissima, simbolo della grande ferita irrisolta dell’Italia: da una parte abbiamo due casette distrutte, dall’altra un palazzo di otto piani. Secondo voi dov’è la? E dove lo Stato? I diritti d’autore di questo libro sono devoluti interamente a Savina e Maria Rosa Pilliu, protagoniste di questa storia, e ad altre iniziative anti. Nel 1990 le sorelle Rosa e Savina Pilliu, quarant’anni, ereditano due casette dal padre, di due piani ciascuna, davanti all’entrata del Parco della Favorita, a Palermo. Un giorno un costruttore mafioso, Pietro Lo Sicco, va dal notaio e si dichiara proprietario di tutta un’area vicino al parco, compresa la zona dove si trovano le due casette. Chiede ai proprietari di tutte le vecchie case di vendergliele a un prezzo inferiore a quello di mercato. Le uniche a opporsi ...

VittorioSgarbi : Oscena la pubblicità di Dietorelle con bambini e un uomo e due donne. - Agenzia_Ansa : Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone - tra cui adolesc… - sole24ore : ?? Crisi #migranti, la #Spagna blinda i confini con il #Marocco. Esercito a #Ceuta: - operatwitt : @aledenicola È un po' simile a Letta che diceva che ci vuole donne capigruppo per eliminare due persone a lui non g… - QuotidianPost : Due donne sole contro la mafia. In libreria dal 27 maggio. -