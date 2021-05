Damiano dei Maneskin sniffa cocaina in diretta all’Eurovision, l’assurda polemica dopo la vittoria (Video) (Di domenica 23 maggio 2021) Damiano dei Måneskin è finito sotto la luce dei riflettori nelle ultime ore. Il gruppo di ragazzi italiani ha vinto l’Eurovision 2021, ma da ieri sera, gira un Video per cui Damiano sarebbe finito sotto accusa per un presunto uso di droga. La bufala della cocaina Subito dopo il Video, Damiano ha dovuto smentire immediatamente l’accusa in una conferenza stampa avvenuta successivamente alla vittoria. Si tratterebbe infatti di una bufala. Sul profilo ufficiale, i ragazzi hanno infatti espresso il loro dissenso sull’uso di droghe: “Stanno dicendo alcune persone su Damiano che fa uso di droghe. Siamo davvero CONTRO le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti per fare i test perché non abbiamo niente da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021)dei Måneskin è finito sotto la luce dei riflettori nelle ultime ore. Il gruppo di ragazzi italiani ha vinto l’Eurovision 2021, ma da ieri sera, gira unper cuisarebbe finito sotto accusa per un presunto uso di droga. La bufala dellaSubitoilha dovuto smentire immediatamente l’accusa in una conferenza stampa avvenuta successivamente alla. Si tratterebbe infatti di una bufala. Sul profilo ufficiale, i ragazzi hanno infatti espresso il loro dissenso sull’uso di droghe: “Stanno dicendo alcune persone suche fa uso di droghe. Siamo davvero CONTRO le droghe e non abbiamo mai usato. Siamo pronti per fare i test perché non abbiamo niente da ...

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - Agenzia_Ansa : Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, Damiano: 'Rock 'n Roll never dies!'. Tutto lo spettacolo su… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + UFFICIALE, SARÀ #DAMIANO DEI #MANESKIN IL NUOVO ALLENATORE DELLA… - jelieberstears : RT @InfoMalgioglio: Incredibile...quello che ho letto su unSito francese riguardante Damiano dei @thisismaneskin... che triste.Forse siSara… - leavesaraalonee : quelli che sostengono che Damiano dei Maneskin abbia pippato cocaina sul palco si vede che non hanno mai visto qualcuno pippare davvero -