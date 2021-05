Covid-19, un anno dopo il lockdown in Italia ci sono più malati e più morti (Di domenica 23 maggio 2021) Domani l?Italia sarà tutta «gialla». Cade l?ultima barriera regionale alla mobilità (la Valle d?Aosta). Un fatto più simbolico che pratico (restando... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 maggio 2021) Domani l?sarà tutta «gialla». Cade l?ultima barriera regionale alla mobilità (la Valle d?Aosta). Un fatto più simbolico che pratico (restando...

Advertising

GassmanGassmann : Con oltre 124.000 deceduti con covid nel nostro paese, ora la luce in fondo al tunnel,finalmente si fa più chiara e… - Corriere : Morti Covid: come usare il miliardo di euro che l’Inps risparmia all’anno in pensioniMi... - myrtamerlino : 'Che cos'è il Covid? Basta #Covid, non ce n'è'. Siamo tutti stanchi dopo oltre un anno, ma fregarsene così e fare… - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: Nell’ultimo anno un italiano su due ha subito ritardi, spostamenti e cancellazioni in controlli medici ed operazioni. Il mini… - Bobbio65M : RT @GiancarloDeRisi: Dite alla Cirinnà che è inutile infastidirsi, ma il Covid sta distruggendo i consumi. Quest'anno ogni famiglia, second… -