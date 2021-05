Concorso smart per discipline scientifiche STEM: le iscrizioni sono chiuse, non si può neanche cambiare classe di concorso. Quando si riapriranno le candidature (Di domenica 23 maggio 2021) Il concorso smart inserito nel Decreto Sostegni bis ha per forza di cose riportato in primo piano il silenzio in cui per un anno sono crollati i concorsi ordinari banditi ad aprile 2020. E per forza di cose, nel frattempo altri candidati avrebbero maturato il diritto a parteciparvi, ma le iscrizioni sono chiuse e il concorso viene considerato ancora quello ordinario bandito nel 2020, svolto in maniera semplificata per alcune esigenze contingenti, quali l'elevato numero di posti vacanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 maggio 2021) Ilinserito nel Decreto Sostegni bis ha per forza di cose riportato in primo piano il silenzio in cui per un annocrollati i concorsi ordinari banditi ad aprile 2020. E per forza di cose, nel frattempo altri candidati avrebbero maturato il diritto a parteciparvi, ma lee ilviene considerato ancora quello ordinario bandito nel 2020, svolto in maniera semplificata per alcune esigenze contingenti, quali l'elevato numero di posti vacanti. L'articolo .

