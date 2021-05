Chi vuole l'immigrazione poi pensa che gli stranieri si devono meritare l'integrazione (Di domenica 23 maggio 2021) La questione dello Ius Soli, tornata alla ribalta con Enrico Letta alla segreteria Pd, è davvero controversa e anche i sondaggi sul tema vanno fatti e letti con attenzione. Partiamo da alcuni dati di fatto. Le opzioni che la politica propone, per chi ha genitori stranieri e nasce in Italia, sono essenziamente tre: essere considerato italiano in automatico, alla nascita; diventarlo in automatico, ma solo dopo aver frequentato le nostre scuole per un certo numero di anni, poniamo l'istruzione dell'obbligo; il mantenimento della legge attuale, ovvero poter diventare cittadino italiano solo su propria richiesta, alla maggiore età. Su questo aspetto, nelle persone le opinioni sono ormai formate e stabili. Ne è prova che non si rilevano differenze tra due identici sondaggi effettuati a sette anni di distanza, 2014 e nel 2021: lo Ius Soli tout court - italiano alla nascita - è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) La questione dello Ius Soli, tornata alla ribalta con Enrico Letta alla segreteria Pd, è davvero controversa e anche i sondaggi sul tema vanno fatti e letti con attenzione. Partiamo da alcuni dati di fatto. Le opzioni che la politica propone, per chi ha genitorie nasce in Italia, sono essenziamente tre: essere considerato italiano in automatico, alla nascita; diventarlo in automatico, ma solo dopo aver frequentato le nostre scuole per un certo numero di anni, poniamo l'istruzione dell'obbligo; il mantenimento della legge attuale, ovvero poter diventare cittadino italiano solo su propria richiesta, alla maggiore età. Su questo aspetto, nelle persone le opinioni sono ormai formate e stabili. Ne è prova che non si rilevano differenze tra due identici sondaggi effettuati a sette anni di distanza, 2014 e nel 2021: lo Ius Soli tout court - italiano alla nascita - è ...

