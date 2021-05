Campania, Borrelli: “Chiazze di schiuma in mare, Arpac intervenga” (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono diversi i cittadini che negli ultimi giorni ci stanno inviando numerose segnalazioni con foto e video che mostrano porzioni del nostro mare particolarmente inquinato, almeno alla vista, tra Napoli e la sua provincia.Stamattina, alle 10,30, il Castel dell’Ovo era letteralmente circondato da vistose macchie di schiuma bianca, con alcune Chiazze marroni al suo interno. Un liquido particolarmente sospetto che ha subito allertato diversi concittadini“. Così commenta il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “Lo stesso fenomeno si è verificato sulle coste di Ercolano, nei pressi del lido La Favorita. Qui, a dir la verità, sono diversi giorni che i cittadini segnalano le identiche macchie bianche e spumose, dicono di aver anche interpellato direttamente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono diversi i cittadini che negli ultimi giorni ci stanno inviando numerose segnalazioni con foto e video che mostrano porzioni del nostroparticolarmente inquinato, almeno alla vista, tra Napoli e la sua provincia.Stamattina, alle 10,30, il Castel dell’Ovo era letteralmente circondato da vistose macchie dibianca, con alcunemarroni al suo interno. Un liquido particolarmente sospetto che ha subito allertato diversi concittadini“. Così commenta il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio. “Lo stesso fenomeno si è verificato sulle coste di Ercolano, nei pressi del lido La Favorita. Qui, a dir la verità, sono diversi giorni che i cittadini segnalano le identiche macchie bianche e spumose, dicono di aver anche interpellato direttamente ...

