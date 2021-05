Amici 20 | Aka7even si apre ai fan tra il sogno | il successo e il dramma nella sua vita

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 maggio 2021) E’ riuscito a conquistare i telespettatori di Canale 5 intrndendo gli studi musicali alla scuola di20, per poi giungere dritto alla finale del talent, dove si è battuto con gli altri 4 finalisti, e a talent ormai conclusoha segnato questa settimana il suo ritorno in tv. L’occasione è un’intervista concessa a Verissimo, in cui il 20enne partenopeo ha parlato dei sogni custoditi nel cassetto, ilottenuto in musica grazie al talente la sua famiglia e un doloroso momento vissuto da piccolo in coma, poi superato anche grazie ai familiari. Nell’intervento tv, inoltre, per il 20enne è giunto un videomessaggio speciale da parte di uno dei 3 giudici fissi ingaggiati al serale del talent di Maria De Filippi, come vi indichiamo di seguito.20, ...