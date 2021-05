Traffico Roma del 22-05-2021 ore 07:30 (Di sabato 22 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno che hai trovati dalla redazione nessuna segnalazione di ripiego sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo Traffico scorrevole anche in città di questa mattina divieto di transito per lavori di pulitura in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e in viale Giovanni Falcone e Borsellino nel tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di Piazzale Clodio fino alle 12 di oggi proseguono i lavori in Prati via Crescenzio con chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni quindi per le linee bus 34492 184 192 e 913 possibili disagi alla circolazione per un evento sportivo il porto di Ostia evento che durerà fino a domani domenica 23 maggio per tagli di questo di altre notizie potete consultare il sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno che hai trovati dalla redazione nessuna segnalazione di ripiego sul grande raccordo anulare die sul tratto Urbano della A24-teramoscorrevole anche in città di questa mattina divieto di transito per lavori di pulitura in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e in viale Giovanni Falcone e Borsellino nel tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di Piazzale Clodio fino alle 12 di oggi proseguono i lavori in Prati via Crescenzio con chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni quindi per le linee bus 34492 184 192 e 913 possibili disagi alla circolazione per un evento sportivo il porto di Ostia evento che durerà fino a domani domenica 23 maggio per tagli di questo di altre notizie potete consultare il sito...

