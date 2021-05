Tassa di successione e dote ai diciottenni, come funziona la proposta di Letta (Di sabato 22 maggio 2021) Fa discutere la proposta di intervenire sulla Tassa di successione (sui grandi patrimoni) per dare una dote ai diciottenni. Arriva da Enrico Letta e dal Pd e subito dopo le repliche di Mario Draghi e di Matteo Salvini, il segretario dem non ha, però, indietreggiato rispetto alla sua proposta. Tassa di successione: un breve riepilogo dell'idea di Letta La proposta di Enrico Letta e del Pd è di offrire una dote da dieci mila euro ai 18enni italiani. Un investimento che sarebbe da fare andando a Tassare in più l'1% delle successioni in eredità e donazioni superiori, cioè quelle superiori a 5 milioni di euro. Il supporto i giovani potrebbero spenderlo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) Fa discutere ladi intervenire sulladi(sui grandi patrimoni) per dare unaai. Arriva da Enricoe dal Pd e subito dopo le repliche di Mario Draghi e di Matteo Salvini, il segretario dem non ha, però, indietreggiato rispetto alla suadi: un breve riepilogo dell'idea diLadi Enricoe del Pd è di offrire unada dieci mila euro ai 18enni italiani. Un investimento che sarebbe da fare andando are in più l'1% delle successioni in eredità e donazioni superiori, cioè quelle superiori a 5 milioni di euro. Il supporto i giovani potrebbero spenderlo ...

