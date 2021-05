Hub e vaccinazioni delocalizzate, le nuove linee guida sulla prosecuzione della campagna (Di sabato 22 maggio 2021) Il commissario Figliuolo ha firmato il documento delle nuove linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione. ROMA – Le nuove linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione sono state inviate alle Regioni. Il commissario Figliuolo ha dato vita al nuovo documento ed ha specificato che “in previsione di eventuali ulteriori richiami, si dovrà valutare la possibilità di ricondurre l‘attività vaccinale quanto più possibile in tutte le strutture ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale“. Dagli hub alle vaccinazioni delocalizzate Nel documento è precisato come “il graduale passaggio da ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) Il commissario Figliuolo ha firmato il documento delledi vaccinazione. ROMA – Ledi vaccinazione sono state inviate alle Regioni. Il commissario Figliuolo ha dato vita al nuovo documento ed ha specificato che “in previsione di eventuali ulteriori richiami, si dovrà valutare la possibilità di ricondurre l‘attività vaccinale quanto più possibile in tutte le strutture ordinarie del Servizio Sanitario Nazionale“. Dagli hub alleNel documento è precisato come “il graduale passaggio da ...

