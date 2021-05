Guardiola fa sognare: 'Il mio gioco? In Italia farò le stesse cose' (Di sabato 22 maggio 2021) Sorrisi e una piacevole chiacchierata per Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, che una settimana prima della finale di Champions League contro il Chelsea , si è presentato come ospite d'onore ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Sorrisi e una piacevole chiacchierata per Pep, tecnico del Manchester City, che una settimana prima della finale di Champions League contro il Chelsea , si è presentato come ospite d'onore ...

Advertising

boems8884 : RT @CorSport: #Guardiola fa sognare: 'Il mio gioco? In Italia farò le stesse cose' ???? - Fprime86 : RT @CorSport: #Guardiola fa sognare: 'Il mio gioco? In Italia farò le stesse cose' ???? - CorSport : #Guardiola fa sognare: 'Il mio gioco? In Italia farò le stesse cose' ???? - Lalo7517 : @Lisa29411519 @miquel_m_m @FabioFagnani1 @BresciaOfficial @Inter @BfcOfficialPage @GiornaleVicenza @LRVicenza… - YBah96 : RT @GiovaB95: Mi sembra di sognare, stanno parlando di Pirlo o di Guardiola? -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola sognare Guardiola fa sognare: 'Il mio gioco? In Italia farò le stesse cose' Sorrisi e una piacevole chiacchierata per Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, che una settimana prima della finale di Champions League contro il Chelsea , si è presentato come ospite d'onore di Bobo Tv: " Messi è fortissimo , è il più ...

Calcio: Ferguson 'Superlega? I club di provincia devono poter sognare' Quel club di provincia ha realizzato il suo sogno e ogni club dovrebbe sognare di eguagliare quello ... che fra gli allenatori di oggi apprezza per leadership Klopp e Guardiola: "Oggi ci sono problemi ...

Guardiola fa sognare: "I miei principi? In Italia farò le stesse cose" Corriere dello Sport.it Guardiola fa sognare: "Il mio gioco? In Italia farò le stesse cose" L'allenatore del Manchester City si confessa tra aneddoti passati e attualità: "Capello? Gli voglio bene, ma diceva solo 'palla avanti'. Mazzone non mi voleva, però è come un padre" ...

Gasperini nella top 10 dei migliori allenatori dell’anno La rivista FourFourTwo ha emesso i suoi giudizi di fine anno. Sul podio Guardiola, Conte e Simeone Fine stagione fa rima con tempo di bilanci. L’annata dell’Atalanta, anche senza quella Coppa Italia t ...

Sorrisi e una piacevole chiacchierata per Pep, tecnico del Manchester City, che una settimana prima della finale di Champions League contro il Chelsea , si è presentato come ospite d'onore di Bobo Tv: " Messi è fortissimo , è il più ...Quel club di provincia ha realizzato il suo sogno e ogni club dovrebbedi eguagliare quello ... che fra gli allenatori di oggi apprezza per leadership Klopp e: "Oggi ci sono problemi ...L'allenatore del Manchester City si confessa tra aneddoti passati e attualità: "Capello? Gli voglio bene, ma diceva solo 'palla avanti'. Mazzone non mi voleva, però è come un padre" ...La rivista FourFourTwo ha emesso i suoi giudizi di fine anno. Sul podio Guardiola, Conte e Simeone Fine stagione fa rima con tempo di bilanci. L’annata dell’Atalanta, anche senza quella Coppa Italia t ...