Grande Fratello, un’amata vincitrice del reality è diventata mamma per la prima volta! (Di sabato 22 maggio 2021) Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello, è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciare il lieto evento della gravidanza, era stata la sua mamma, Norma Sorrentino, attraverso una foto postata su Instagram, in cui baciava il pancione della bella infermiera. Alla diapositiva si accompagnava un testo breve ma colmo di significato: “Il più bel dono. Grazie cuore”. L’ex gieffina – che guadagnò non pochi consensi ai tempi della sua partecipazione al game show – non aveva nascosto negli ultimi tempi la possibilità di replicare l’avventura televisiva. Nel frattempo, si stava godendo la magnifica storia d’amore con il suo compagno Cristian Piccilli. L’ultimo flirt avuto sotto i riflettori con Alessandro Calabrese, breve ma intenso, ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 maggio 2021) Federica Lepanto,della quattordicesima edizione del, èper lavolta. Ad annunciare il lieto evento della gravidanza, era stata la sua, Norma Sorrentino, attraverso una foto postata su Instagram, in cui baciava il pancione della bella infermiera. Alla diapositiva si accompagnava un testo breve ma colmo di significato: “Il più bel dono. Grazie cuore”. L’ex gieffina – che guadagnò non pochi consensi ai tempi della sua partecipazione al game show – non aveva nascosto negli ultimi tempi la possibilità di replicare l’avventura televisiva. Nel frattempo, si stava godendo la magnifica storia d’amore con il suo compagno Cristian Piccilli. L’ultimo flirt avuto sotto i riflettori con Alessandro Calabrese, breve ma intenso, ...

