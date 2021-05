Galliani: «Dopo Cittadella sono finito in chiesa a pregare. Bisogna vendere un sacco di giocatori» (Di sabato 22 maggio 2021) Adriano Galliani è stato intervistato Dopo l’uscita dai playoff di Serie B del Monza. Ecco le parole tra religione e futuro Ecco le parole di Adriano Galliani, intervistato da Il Corriere della Sera: PREGHIERA POST Cittadella – «Dopo il covid il mio rapporto con la vita è cambiato. Dopo la sconfitta nell’andata con il Cittadella stavo tornando a casa e per poco non facevo un incidente con un’autobotte. La mattina successiva ero alla chiesa del Carmine a pregare e ringraziare la Madonna. Dopo il gol del 2-0 al ritorno di D’Alessandro mi sono fatto portare alla chiesa di Lesmo: era chiusa ma ho pregato lì fuori» OUT AI PLAYOFF – «Provo grande amarezza perchè abbiamo fallito l’obiettivo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Adrianoè stato intervistatol’uscita dai playoff di Serie B del Monza. Ecco le parole tra religione e futuro Ecco le parole di Adriano, intervistato da Il Corriere della Sera: PREGHIERA POST– «il covid il mio rapporto con la vita è cambiato.la sconfitta nell’andata con ilstavo tornando a casa e per poco non facevo un incidente con un’autobotte. La mattina successiva ero alladel Carmine ae ringraziare la Madonna.il gol del 2-0 al ritorno di D’Alessandro mifatto portare alladi Lesmo: era chiusa ma ho pregato lì fuori» OUT AI PLAYOFF – «Provo grande amarezza perchè abbiamo fallito l’obiettivo ...

