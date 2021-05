Calciomercato Sampdoria, dubbi sul rinnovo di Quagliarella: ultima al Ferraris? (Di sabato 22 maggio 2021) L’addio di Claudio Ranieri potrebbe aver pregiudicato la permanenza di Fabio Quagliarella alla Sampdoria? L’annuncio del rinnovo è atteso, oggi 500 in Serie A Fabio Quagliarella si prepara a tagliare un traguardo importante in Serie A. Come riporta La Repubblica, se Quagliarella scenderà in campo questa sera taglierà il traguardo delle 500 presenze, mentre a livello di gol è a quota 176 di cui 96 con la maglia blucerchiata. Questa sera, però, potrebbe anche essere l’ultima partita con la maglia della Sampdoria. L’addio di Claudio Ranieri potrebbe pregiudicare la permanenza del capitano in blucerchiato? Al momento non è ancora arrivato il rinnovo di contratto, sebbene i quotidiani cittadini lo abbiano dato per fatto in diverse occasioni. Forse il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) L’addio di Claudio Ranieri potrebbe aver pregiudicato la permanenza di Fabioalla? L’annuncio delè atteso, oggi 500 in Serie A Fabiosi prepara a tagliare un traguardo importante in Serie A. Come riporta La Repubblica, sescenderà in campo questa sera taglierà il traguardo delle 500 presenze, mentre a livello di gol è a quota 176 di cui 96 con la maglia blucerchiata. Questa sera, però, potrebbe anche essere l’partita con la maglia della. L’addio di Claudio Ranieri potrebbe pregiudicare la permanenza del capitano in blucerchiato? Al momento non è ancora arrivato ildi contratto, sebbene i quotidiani cittadini lo abbiano dato per fatto in diverse occasioni. Forse il ...

