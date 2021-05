Atp Lione 2021, il montepremi e il prize money con Jannik Sinner (Di sabato 22 maggio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Lione 2021, torneo in programma dal 16 al 22 maggio. Jannik Sinner è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Il prize money complessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di Lione. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 maggio.è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Ilcomplessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Lione 2021 - Terza semifinale in carriera per Lorenzo Musetti che sfida per la seconda volta Ste… - infoitsport : ATP Lione, Lorenzo Musetti: “Voglio arrivare al livello di Sinner. Per me Fognini é come un padre” - infoitsport : MUSETTI-BEDENE in tv oggi: ORARIO, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 - infoitsport : LIVE - MUSETTI-Bedene 6-3 7-6, Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : Lorenzo MUSETTI in SEMIFINALE all'Atp LIONE 2021: data, orario e prossimo avversario -