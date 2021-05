Una delle più grandi compagnie assicurative USA ha pagato 40 milioni per un ransomware (Di venerdì 21 maggio 2021) Ecco, ci siamo. Piano piano stanno emergendo una serie di realtà su attacchi informatici di enorme portata, i più recenti quelli di Colonial Pipeline in Usa e quello che ha travolto il sistema sanitario irlandese. Torniamo in Usa: il bersaglio, lo scorso marzo – anche se la questione è emersa solamente adesso – è stata CNA Financial, una delle più grandi compagnie assicurative degli Stati Uniti. Come conseguenza dell’attacco ransomware CNA Financial, l’azienda ha dovuto pagare un riscatto di ben 40 milioni di dollari agli hacker. LEGGI ANCHE >>> Un attacco ransomware a Colonial Pipeline è uno dei più gravi hackeraggi a infrastrutture strategiche negli Usa Attacco ransomware CNS Financial, Secondo quanto riportato su Bloomberg , alcuni sistemi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 maggio 2021) Ecco, ci siamo. Piano piano stanno emergendo una serie di realtà su attacchi informatici di enorme portata, i più recenti quelli di Colonial Pipeline in Usa e quello che ha travolto il sistema sanitario irlandese. Torniamo in Usa: il bersaglio, lo scorso marzo – anche se la questione è emersa solamente adesso – è stata CNA Financial, unapiùdegli Stati Uniti. Come conseguenza dell’attaccoCNA Financial, l’azienda ha dovuto pagare un riscatto di ben 40di dollari agli hacker. LEGGI ANCHE >>> Un attaccoa Colonial Pipeline è uno dei più gravi hackeraggi a infrastrutture strategiche negli Usa AttaccoCNS Financial, Secondo quanto riportato su Bloomberg , alcuni sistemi ...

