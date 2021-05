Trasmissioni IPTV illegali, sanzioni per oltre 2 mila utenti (Di venerdì 21 maggio 2021) La Gdf di milano ha individuato e sequestrato due centrali di trasmissione di IPTV (internet protocol television) ritenute illegali e localizzate in Svizzera e in Sicilia e gestite da 22 italiani e due elvetici, tutti indagati.L'accusa è di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità: l'attività consisteva nella vendita e distribuzione di flussi audio/video decriptati a circa 900 rivenditori (reseller) che, a loro volta, li immettevano nella disponibilità dei clienti. Per i circa 900 reseller individuati... Leggi su digital-news (Di venerdì 21 maggio 2021) La Gdf dino ha individuato e sequestrato due centrali di trasmissione di(internet protocol television) ritenutee localizzate in Svizzera e in Sicilia e gestite da 22 italiani e due elvetici, tutti indagati.L'accusa è di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità: l'attività consisteva nella vendita e distribuzione di flussi audio/video decriptati a circa 900 rivenditori (reseller) che, a loro volta, li immettevano nella disponibilità dei clienti. Per i circa 900 reseller individuati...

