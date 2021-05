“Sto bene con lui”, Mariano Catanzaro “flirta” con Tommaso Zorzi e punta l’Isola dei Famosi (Di venerdì 21 maggio 2021) Mariano Catanzaro intervistato su da Francesco Fredella su RTL 102.5, ha fatto una sorta di coming out svelando di essere attratto da Tommaso Zorzi e di sentirlo privatamente. Le sue confessioni non si sono fermate qui. Mariano Catanzaro “flirta” con Tommaso Zorzi e punta l’Isola dei Famosi Il buon Mariano Catanzaro, infatti, ha anche svelato la sua volontà di partecipare all’Isola dei Famosi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 21 maggio 2021)intervistato su da Francesco Fredella su RTL 102.5, ha fatto una sorta di coming out svelando di essere attratto dae di sentirlo privatamente. Le sue confessioni non si sono fermate qui.” condeiIl buon, infatti, ha anche svelato la sua volontà di partecipare aldei.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

officialmaz : Sarò sincero. Basta chiamarmi in causa per che ogni questione che riguarda #Raisport Capisco che da parte vostra (p… - AndreaOrlandosp : L’attacco ai danni del #CinemaTroisi è inaccettabile. Io sto con i ragazzi del @PiccoloAmerica che con tanta passio… - rubio_chef : “Hamas, per favore puoi uscire dal palazzo che sto per bombardare? Si quello con i civili che dormono. Ah non siete… - starkbuckz : ieri, dopo giorni, mi ha scritto 'amoo, come stai?' io le sto rispondendo adesso semplicemente con 'oi, tutto bene.… - grandadprincess : il professore di sceneggiatura mi ha detto che sto andando per la strada giusta col corto e che i personaggi sono c… -