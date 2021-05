Serie B – Parma | per la panchina c’è anche l’idea Inzaghi

Advertising

tuttosport : #Buffon, l'ultima follia: #Parma, #Roma o l'estero ?? - PenaCubanaJuve : RT @tuttosport: #Buffon, l'ultima follia: #Parma, #Roma o l'estero ?? - PianetaMilan : .@Lega_B - @1913parmacalcio, per la panchina c'è anche l'idea #FilippoInzaghi - #Calcio #SerieB #ParmaCalcio #Parma… - sportli26181512 : Probabili formazioni Sampdoria-Parma: aggiornamenti: Doriani con Jankto centrale di centrocampo, gialloblù col dubb… - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Buffon, l'ultima follia: #Parma, #Roma o l'estero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Parma

Forza Parma

... incrociamo le dita!" Classifica finale del girone B diA2 maschile (22 gare disputate) : ... Verdeazzurro Sassari 20; Chiaravalle 17; Ambra Poggio a Caiano 15; Bologna United e10; Hac ...GENOVA - Nella Sampdoria panchina per Thorsby con Jankto che scala al centro.con il dubbio Gervinho - Brunetta ...Diverso il discorso per la serie A. In un primo momento si era pensato di escludere ... Quindi: Benevento, Crotone, Spezia, Udinese, Torino, Parma, Cagliari, Verona e Bologna".Sampdoria e Parma, chiudono il loro campionato, sfidandosi domani sera al Ferraris di Genova, in uno degli ultimi anticipi del campionato di Serie A 2020/2021. Nono posto in classifica per la Samp che ...