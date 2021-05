Sabonis | ' Orgoglioso dei Pacers' E i dubbi sul futuro cominciano dal coach

(Di venerdì 21 maggio 2021) ', sarà in panchina il prossimo anno?'. La domanda rivolta a Nate Bjorkgren nella Zoom call pochi minuti dopo che Indiana è stata eliminata dal Play - In per mano di Washington è quella su cui i ...

Gazzetta_NBA : #Nba, #Sabonis: “Orgoglioso dei Pacers”. I dubbi sul futuro cominciano dal coach -

La Gazzetta dello Sport

L'attestato di stima di Brogdon potrebbe non bastare a Bjorkgren: 9 giocatori, a cominciare da Brogdon e Domantas, sono sotto contratto per la prossima stagione, quindi la strada più facile ...Indiana deve rinunciare a LeVert fermato dai protocolli Covid ma travolge Charlotte. Giovedì a Washington la sfida contro i Wizards per il tabellone principale ...