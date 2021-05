Rudy Zerbi | “Per i soliti leoni da tastiera” | l’amaro sfogo dopo Amici

(Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva un amaro20:non è riuscito a rimanere in silenzio, ecco le parole dell’insegnante di canto sui social!20 è terminato da una settimana ed ai fan del programma la mancanza si fa sentire non poco! La vincitrice dell’edizione appena conclusa è Giulia, arrivata in finale con il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

enn_0000 : RT @tuttoapposto5: Rudy Zerbi mi dichiaro a te. #amemici20 - voguefede : Il modo in cui l’album di Aka è stato sponsorizzato più da Rudy Zerbi che dalla sua casa discografica ?????????? #Amici20 - regina52800837 : La bellezza di questa donna ?? #ari #ros #rosalba #arisa #Amici20 #Amici2020 #zerbisa #zerbi #rudy - MCriterius : RT @tuttoapposto5: Rudy Zerbi mi dichiaro a te. #amemici20 - tuttoapposto5 : Rudy Zerbi mi dichiaro a te. #amemici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Zerbi

Chi ha seguito Amici ha ben visto come il giovanissimo cantante vicentino non ne abbia sbagliata nemmeno una, 'sparato' daogni 10 minuti per abbattere ogni avversario, con successo. ...Le due donne sono poi state raggiunte da, che ha trascorso del tempo con loro fino alla sera, quando al trio si è unita anche una persona molto importante per Giulia: Sangiovanni . L'...Arriva un amaro sfogo dopo Amici 20: Rudy Zerbi non è riuscito a rimanere in silenzio, ecco le parole dell'insegnante di canto sui social!I volti tv possono fare a meno dei social? Ludovico Tersigni e Maria De Filippi hanno pochissime cose in comune, ma entrambi sono a-social ...