Ratchet & Clank Rift Apart | Tutte le Opzioni di Accessibilità

L'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart si avvicina, nell'attesa Insomniac Games ha svelato Tutte le Opzioni di Accessibilità, per rendere il titolo usufruibile da chiunque. Scopriamo insieme quali sono. L'Accessibilità di Insomniac Games per Ratchet & Clank Rift Apart Stando a quanto riportato nei post su Twitter, il titolo godrà delle seguenti Opzioni di Accessibilità: Mira Cambio della modalità di fuoco e della mira Aggancio automatico dei nemici Blocco della caduta accidentale da una sporgenza Velocità automatica per l'Hoverboot Gestione automatica del volo Grafica Possibilità di scegliere ...

