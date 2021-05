Per la Palestina davanti alla Rai di Torino: “Altro che tregua, Israele sta ancora attaccando” (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi pomeriggio si è svolto un presidio sotto la sede Rai di Torino di via Verdi, organizzato da ‘Progetto Palestina’ in “risposta ad una mobilitazione nazionale volta a denunciare la disinformazione trasmessa in merito ai recenti avvenimenti in Palestina”. Secondo i manifestanti “la narrazione riportata al pubblico rispecchia la narrativa israeliana non riuscendo a spiegare e analizzare il processo di violenza, repressione e colonialismo che la popolazione palestinese vive da più di 70 anni”. “Riteniamo il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale complice delle repressioni agite sul popolo palestinese. La battaglia per un’informazione libera è la battaglia di tutte le soggettività razzializzate, stereotipate e sotto rappresentate”, aggiungono. L’iniziativa rilancia anche l’appuntamento di domani mattina, sabato 22 maggio, un ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi pomeriggio si è svolto un presidio sotto la sede Rai didi via Verdi, organizzato da ‘Progetto’ in “risposta ad una mobilitazione nazionale volta a denunciare la disinformazione trasmessa in merito ai recenti avvenimenti in”. Secondo i manifestanti “la narrazione riportata al pubblico rispecchia la narrativa israeliana non riuscendo a spiegare e analizzare il processo di violenza, repressione e colonialismo che la popolazione palestinese vive da più di 70 anni”. “Riteniamo il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale complice delle repressioni agite sul popolo palestinese. La battaglia per un’informazione libera è la battaglia di tutte le soggettività razzializzate, stereotipate e sotto rappresentate”, aggiungono. L’iniziativa rilancia anche l’appuntamento di domani mattina, sabato 22 maggio, un ...

