Overwatch 2 e le mappe New York | Toronto | Roma | Monte Carlo e Rio de Janeiro in alcuni video gameplay

Nella giornata di ieri Blizzard ha trasmesso un livestream dedicato all'atteso Overwatch 2, condividendo moltissime informazioni sul gioco. Una delle più importanti novità che troveremo in Overwatch 2, è l'introduzione di partite con squadre composte da 5 giocatori e non più 6. Tra i numerosi dettagli condivisi da Blizzard, c'è stato spazio anche per le nuove modalità di gioco e per le mappe in cui si affronteranno i giocatori.

