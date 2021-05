Maturità 2021, mascherine e distanze di sicurezza: ecco come sarà (Di venerdì 21 maggio 2021) "Questa notte è ancora nostra", canta Venditti. E la Maturità 2021 , pandemia o non, resta un traguardo per tutti i ragazzi e l'inizio di un nuovo percorso. Il Coronavirus ne ha riscritto solo le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) "Questa notte è ancora nostra", canta Venditti. E la, pandemia o non, resta un traguardo per tutti i ragazzi e l'inizio di un nuovo percorso. Il Coronavirus ne ha riscritto solo le ...

Advertising

MIsocialTW : Ragazze, ragazzi maturandi del 2021, manca un mese al vostro Esame! Per questa importante scadenza un personaggio m… - sulsitodisimone : Obbligo mascherine chirurgiche per gli esami di terza media e maturità - Borderline_24 : Esami di Stato con la mascherina chirurgica: ecco le regole per la Maturità - Agenzia_Italia : Obbligo mascherine chirurgiche per gli esami di terza media e maturità - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Sono oltre 80 i punti vaccinali contro il Covid-19 nella regione Lazio messi a disposizione per le vaccinazioni… -