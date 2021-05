Lo scendiLetta

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Magnificava il maggioritario, ma è rinculato sul proporzionale. Voleva Prodi al Quirinale, ma il Pd è tutto un “si ricandidi Mattarella”. Aveva appena finito di presentarsi come disarticolatore di correnti (“il mio delegato è Schwarzenegger”) sennonché Paola De Micheli ne ha subito fondata una. Infine ieri pensava d’aver trovato l’uovo di colombo, aumentare la tassa di successione. Ma ecco Draghi: “Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”. Spiazzato dagli eventi, da Draghi e dal suo partito, dall’opposizione e dagli alleati, Enrico Letta – si sa – voleva pure legarsi definitivamente ai 5 stelle. Un disegno strategico. Solo che l’alleanza non viene ratificata da nessuna parte. Non si chiude a Roma né a Napoli, e a quanto pare nemmeno in Calabria. Insomma i grillini sgracchiano, come direbbe Lucia Azzolina, e lui si asciuga il viso. Quelli boicottano la ...