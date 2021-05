LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Davies insidia le Kawasaki, ultimi minuti di azione (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Si migliora Redding nei primi due settori. L’inglese sembra l’unico in grado di attaccare l’ex teammate Davies. Il britannico perde tanto nella parte centrale della pista. 15.55 Terzo crono per Scott Redding che si migliora e si inserisce alle spalle di Rea. 15.53 Chaz Davies resta al comando della graduatoria e nessuno al momento sembra in grado di impensierirlo. 15.51 La classifica aggiornata: 1 7 Davies Chaz Ducati Panigale V4 R 1’50.400 10 +0.515 +0.755 +0.965 303 305 1’50.400 2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’50.690 +0.290 10 PIT IN 297 304 1’50.690 3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’50.814 +0.414 13 PIT IN 303 309 1’50.814 4 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’51.000 +0.600 8 PIT OUT 308 1’51.000 5 22 LOWES Alex ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Si migliora Redding nei primi due settori. L’inglese sembra l’unico in grado di attaccare l’ex teammate. Il britannico perde tanto nella parte centrale della pista. 15.55 Terzo crono per Scott Redding che si migliora e si inserisce alle spalle di Rea. 15.53 Chazresta al comando della graduatoria e nessuno al momento sembra in grado di impensierirlo. 15.51 La classifica aggiornata: 1 7Chaz Ducati Panigale V4 R 1’50.400 10 +0.515 +0.755 +0.965 303 305 1’50.400 2 1 REA JonathanZX-10RR 1’50.690 +0.290 10 PIT IN 297 304 1’50.690 3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’50.814 +0.414 13 PIT IN 303 309 1’50.814 4 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’51.000 +0.600 8 PIT OUT 308 1’51.000 5 22 LOWES Alex ...

