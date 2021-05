L’Equilibriste, non solo leggings, ma anche cappelli in paglia con le proprie iniziali coordinati alle borse e ai costumi [ESCLUSIVA] (Di venerdì 21 maggio 2021) Ciò che rende davvero un capo esclusivo, oltre all’ottima fattura, è il fatto di poterlo personalizzare e rendere al contempo unico. Ed è sicuramente questa la filosofia moda di L’Equilibriste leggings. Il giovane brand romano, noto per i famosi leggings di lusso indossati da celebrity dal calibro di Federica Fontana, Costanza Caracciolo, Ilary Blasi, Martina Stella, solo per citarne alcune, ha lanciato da pochissimi giorni un’altra idea vincente. Dopo il pigiama trasformabile in tuta in raso di seta, L’Equilibriste immagina un’estate all’insegna dello stile e dell’originalità grazie ai seducenti cappelli in paglia e borse con le proprie iniziali abbinati a costumi monospalla e bikini ad alto tasso di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 maggio 2021) Ciò che rende davvero un capo esclusivo, oltre all’ottima fattura, è il fatto di poterlo personalizzare e rendere al contempo unico. Ed è sicuramente questa la filosofia moda di. Il giovane brand romano, noto per i famosidi lusso indossati da celebrity dal calibro di Federica Fontana, Costanza Caracciolo, Ilary Blasi, Martina Stella,per citarne alcune, ha lanciato da pochissimi giorni un’altra idea vincente. Dopo il pigiama trasformabile in tuta in raso di seta,immagina un’estate all’insegna dello stile e dell’originalità grazie ai seducentiincon leabbinati amonospalla e bikini ad alto tasso di ...

