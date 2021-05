Inter, De Vrij: «Scudetto frutto di tanto lavoro. Momento decisivo? Col Sassuolo…» (Di venerdì 21 maggio 2021) Stefan de Vrij ha parlato dello Scudetto vinto dall’Inter in questa stagione Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Queste le parole del difensore olandese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Scudetto – «Siamo felicissimi, questo Scudetto è il frutto di tanto lavoro di questi anni. Finalmente è arrivato un trofeo, qualcosa che si può toccare». Momento decisivo – «E’ stata una stagione lunga però l’abbiamo affrontata con tanta positività e voglia di vincere e quindi la soddisfazione è tanta visto che ci siamo riusciti. Momento decisivo? La partita contro il Sassuolo fuori, abbiamo ritrovato la nostra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Stefan deha parlato dellovinto dall’in questa stagione Stefan deha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Queste le parole del difensore olandese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24– «Siamo felicissimi, questoè ildidi questi anni. Finalmente è arrivato un trofeo, qualcosa che si può toccare».– «E’ stata una stagione lunga però l’abbiamo affrontata con tanta positività e voglia di vincere e quindi la soddisfazione è tanta visto che ci siamo riusciti.? La partita contro il Sassuolo fuori, abbiamo ritrovato la nostra ...

