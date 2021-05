Inclusione sociale, via al progetto Itia Città di Portici. Fortini: E’ il passo successivo al Reddito di Cittadinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) Si è tenuta a Villa Fernandes, a Portici (Na), bene confiscato alla camorra, la conferenza stampa di presentazione della fase attuativa del progetto “Itia Città di Portici”. All’evento sono intervenuti Lucia Fortini, assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili e sociali della Regione Campania; Vincenzo Cuomo, sindaco del Comune di Portici; Antonio Capece, direttore della cooperativa sociale Seme di pace e Angela Visconti, referente della cooperativa sociale Shannara. A moderare la conferenza, la giornalista Nunzia Marciano. Scopo del progetto, che vede capofila il comune vesuviano, è quello di promuovere Intese Territoriali di Inclusione Attiva su Portici, per il contrasto alla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Si è tenuta a Villa Fernandes, a(Na), bene confiscato alla camorra, la conferenza stampa di presentazione della fase attuativa deldi”. All’evento sono intervenuti Lucia, assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili e sociali della Regione Campania; Vincenzo Cuomo, sindaco del Comune di; Antonio Capece, direttore della cooperativaSeme di pace e Angela Visconti, referente della cooperativaShannara. A moderare la conferenza, la giornalista Nunzia Marciano. Scopo del, che vede capofila il comune vesuviano, è quello di promuovere Intese Territoriali diAttiva su, per il contrasto alla ...

