Il ' diavolo in gonnella' tra le leggende del ciclismo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : diavolo gonnella

IL GIORNO

La chiamavano "Ilin" . La bici una passione dall'infanzia. A sedici anni una scuola di ciclismo a Torino, poi i primi ingaggi. Dopo il matrimonio con Luigi Strada, nel 1917, la ...E "ilin" lo fece. Per tutta la vita, perché per tutta la vita la sua grande passione per le due ruote continuò. Assistere allo spettacolo, in diretta dal palcoscenico del Teatro ...Intitolati quattro percorsi ciclopedonali: insieme a Coppi, Bartali e Pantani la volata è per Alfonsina Strada, prima e unica donna al Giro d’Italia nel 1924 ...Alfonsina Morini a dieci anni non aveva mai visto niente di più bello di una bici. Fu l'unica donna a correre la corsa rosa maschile. Il libro di Simona Baldelli ...