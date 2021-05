(Di venerdì 21 maggio 2021)sembra assente e pronuncia poche frasi strascicate neldella reunion dimettendo in allarme i fan della serie tv. L'attesodella reunion diha messo in allarme i fan che hanno notato la non ottimale forma fisica die il modo in cui l'attore strascica le poche parole che pronuncia nel promo dello speciale HBO Max. La piattaforma streaming di WarnerMedia, dopo una lunga attesa, ha diffuso il primodello speciale: The Reunion che mostra il ritorno di, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc sul set della serie di culto. Nel corso della ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Friends: Matthew Perry preoccupa i fan per le sue condizioni nel trailer - paoloigna1 : CHE COSA SUCCEDE A MATTHEW PERRY? NELL'ULTIMA INTERVISTA LA STAR DI FRIENDS BIASCICAVA... - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: CHE COSA SUCCEDE A MATTHEW PERRY? NELL'ULTIMA INTERVISTA LA STAR DI FRIENDS BIASCICAVA... - Pietro_Otto : RT @_DAGOSPIA_: CHE COSA SUCCEDE A MATTHEW PERRY? NELL'ULTIMA INTERVISTA LA STAR DI FRIENDS BIASCICAVA... - MauroDeMarco : Ed ecco che spacciano come nuove le dichiarazioni di Matthew Perry riguardo la sua condizione tra la 3^ e la 6^ sta… -

La piattaforma streaming di WarnerMedia, dopo una lunga attesa, ha diffuso il primo trailer dello speciale: The Reunion che mostra il ritorno diPerry , Jennifer Aniston , Courteney ...Perry preoccupa i fans, discorso sconclusionato e sguardo perso alla reunion di ''.Perry ha biascicato le sue parole e ha avuto uno sguardo perso in un video per promuovere la tanto attesa reunion di '' - lasciando i fan preoccupati per il suo benessere. ...Il settimanale People ha rilasciato un’intervista seguita da un’anteprima dell’imminente Reunion di Friends. Lo speciale andrà in onda in America sul canale HBO Max il 27 maggio, in occasione del prim ...Fan in delirio per la reunion di "Friends". Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel tornano insieme il 27 maggio ...