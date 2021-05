Enrico Letta, le tasse e altre bandiere di un'agenda che non c'è (Di venerdì 21 maggio 2021) Per carità, di impegno ce ne sta mettendo tanto Enrico Letta. E dice anche tante belle cose di sinistra. Ha pure “esportato” la questione femminile in parrocchia, perché sono “maturi i tempi per il sacerdozio femminile”, dopo che la rivoluzione rosa nel Pd si è fermata alle capogruppo e all’auspicio di un segretario donna. Che al momento c’è, peccato che guidi Fratelli d’Italia. Difficile poi definirla un pericolo nero dopo tanto rosa. Che gli vuoi dire, ci sta provando a scrollarsi di dosso quell’atteggiamento che gli fu fatale ai tempi in cui guidava il governo con Berlusconi e poi con Alfano: un eccesso di moderazione, l’idea che si debba parlare per atti, la ritrosia del “professore” verso il circo mediatico. Ritornato da Parigi, lo ha trovato con più lucette di prima. E ci ha preso gusto ad accendere quelle rosse. Giusto il tempo di accenderle, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Per carità, di impegno ce ne sta mettendo tanto. E dice anche tante belle cose di sinistra. Ha pure “esportato” la questione femminile in parrocchia, perché sono “maturi i tempi per il sacerdozio femminile”, dopo che la rivoluzione rosa nel Pd si è fermata alle capogruppo e all’auspicio di un segretario donna. Che al momento c’è, peccato che guidi Fratelli d’Italia. Difficile poi definirla un pericolo nero dopo tanto rosa. Che gli vuoi dire, ci sta provando a scrollarsi di dosso quell’atteggiamento che gli fu fatale ai tempi in cui guidava il governo con Berlusconi e poi con Alfano: un eccesso di moderazione, l’idea che si debba parlare per atti, la ritrosia del “professore” verso il circo mediatico. Ritornato da Parigi, lo ha trovato con più lucette di prima. E ci ha preso gusto ad accendere quelle rosse. Giusto il tempo di accenderle, ...

