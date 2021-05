"Demi Lovato vuole le sia dato del 'loro' come Otelma". Michela Giraud deve cancellare il tweet

(Di venerdì 21 maggio 2021) “le siadelil Mago”: la comicacostretta ailironico sulle recenti dichiarazioni della star americana, che ha spiegato di identificarsi“non binaria” chiedendo di essere riconosciuta col pronome “they”. Nella traduzione italiana, il pronome nella traduzione italiana non equivale effettivamente a “” ma indica il “they” singolare, esistente solo in inglese. Il post dellaha scatenato immediatamente commenti e critiche, tanto da portare la comica alla scelta di eliminarlo. “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo ...

Un tweet ironico di Michela Giraud ha scatenato una violenta polemica sul web tanto da 'costringerla' a rimuoverlo. Dopo cheha confessato di 'non essere binaria' e che il pronome con il quale vuole essere chiamata è 'they' (nella nostra lingua non esiste una traduzione corretta del pronome they al singolare, ...Michela Giraud - si è fatta le ossa con CCN - Comedy Central News ; la popolarità è sbocciata grazie al format di Lol - ha dovuto cancellare un tweet ironico suin seguito alle pressioni ...Il post della Giraud ha scatenato immediatamente commenti e critiche, tanto da portare la comica alla scelta di eliminarlo ...«Demi Lovato vuole le sia dato del loro come Otelma»: subissata di critiche la comica ha deciso di eliminare il tweet: «Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare» ...