Decreto Sostegni | Colao | buona componente di rilancio | ora a lavoro sulle semplificazioni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Ilbis non è più unemergenziale ma “di accompagnamento al”. “Ha una parte che ha ancora molto di solidarietà e di sostegno ma c’e’ anche unadi”, ha sottolineato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio, nel corso dell’evento ‘L’Italia genera futuro’ organizzato dal Corriere della Sera. “Dopo un anno e mezzo di pandemia e sacrifici, ho l’impressione, e anche il Governo ce l’ha, che ci siano energia, voglia di innovare e di ricominciare a vendere in giro per il mondo”.ha anche dichiarato che il prossimo provvedimento dell’esecutivo riguarderà il tema delle: “siamo impegnati a ...