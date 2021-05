Decreto Sostegni bis, tutte le misure che riguardano scuola e docenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall'assunzione dei precari “storici”, ai concorsi semplificati (che riguardano oltre 500mila persone), all’accelerazione sull’immissione a ruolo dei professori delle materie Stem, alla mobilità che passa da 5 a 3 anni: ecco le novità Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall'assunzione dei precari “storici”, ai concorsi semplificati (cheoltre 500mila persone), all’accelerazione sull’immissione a ruolo dei professori delle materie Stem, alla mobilità che passa da 5 a 3 anni: ecco le novità

Advertising

robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Decreto sostegni bis, dalla Naspi alla rioccupazione: misure per imprese e professionisti - scaglione_ale : Il decreto sostegni bis, per risolvere il precariato nella scuola, si può riassumere cosí: Sono un ammasso di stronzi! -