Dall’arena alla cucina: torna sulle tavole di oggi l’alimentazione dei Gladiatori (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutti avranno sentito parlare, più di una volta, delle epiche gesta dei Gladiatori nelle arene del mondo romano. Ma ci sono aspetti della vita quotidiana di questi leggendari combattenti dell’antichità che raramente vengono affrontati dalle narrazioni che siamo abituati a leggere e ascoltare sui principali media. Uno su tutti, l’alimentazione: di cosa si nutrivano questi atleti che sfidavano la sorte negli anfiteatri, battendosi contro avversari agguerriti e, talvolta, belve feroci? La risposta a questa domanda si è materializzata direttamente sulle tavole dell’archeo-ristorante “Caupona” di Pompei, che ha elaborato un nuovo menù incentrato sull’alimentazione tipica di quei mitici lottatori e che trova la sua massima rappresentatività nella “zuppa del gladiatore”. Il particolare menù, nato da un’idea ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutti avranno sentito parlare, più di una volta, delle epiche gesta deinelle arene del mondo romano. Ma ci sono aspetti della vita quotidiana di questi leggendari combattenti dell’antichità che raramente vengono affrontati dalle narrazioni che siamo abituati a leggere e ascoltare sui principali media. Uno su tutti,: di cosa si nutrivano questi atleti che sfidavano la sorte negli anfiteatri, battendosi contro avversari agguerriti e, talvolta, belve feroci? La risposta a questa domanda si è materializzata direttamentedell’archeo-ristorante “Caupona” di Pompei, che ha elaborato un nuovo menù incentrato sultipica di quei mitici lottatori e che trova la sua massima rappresentatività nella “zuppa del gladiatore”. Il particolare menù, nato da un’idea ...

Advertising

RenatoAjello : Dall’#arena alla #cucina, torna in #tavola la #cucina romana dei #Gladiatori. #pompei #vesuvio #gladiatore… - saporicondivisi : Dall’arena alla cucina: torna sulle tavole di oggi l’alimentazione dei Gladiatori. - larenait : Dall'intervista a Luca Zaia alla Verona che ricorda il maestro Battiato, questo e molto altro su L'Arena in edicola… - sportli26181512 : Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Alla Dacia Arena la Samp deve difendere… - Stefi15017395 : RT @IlContiAndrea: #StefanoColetta “Onore per Rai1 trasmettere il tributo a #Morricone con #IlVolo dall'Arena di Verona. Interessante che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’arena alla L'Italia piange Franco Battiato / Dall'Arena al palazzetto: le immagini del Maestro a Verona L'Arena