Da Quel Giorno: Rai3 racconta le storie di chi è sopravvissuto (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Quel Giorno Ci sono dei momenti nella vita di tutti i giorni che possono cambiare per sempre la storia di una persona. A volte bastano pochi minuti che sembrano durare un'eternità e fanno per sempre di Quel Giorno il Giorno più lungo ed indimenticabile. Un terremoto, un incidente, un'alluvione, una pandemia. "Da Quel Giorno", in onda per quattro puntate a partire da oggi alle 23.15 su Rai3, racconta quattro storie di sopravvissuti, soccorritori, testimoni o semplici passanti che si sono trovati in mezzo ad un evento drammatico che ha per sempre cambiato la loro vita. Spesso, inaspettatamente, in meglio. Il racconto si articola, durante ogni puntata, intorno a tre persone che sono state in maniera diversa ...

