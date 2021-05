Covid | De Luca | Più vaccini alla Campania per under 40 Mascherina obbligatoria almeno fino a luglio

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Oggi che si è completata la vaccinazione per la popolazione anziana e si comincia a parlare della vaccinazione della fascia 16-40 anni, abbiamo chiesto al commissariato di dare oggi più, per la ragione molto semplice che siamo la popolazione più giovane. Come abbiamo dato prima piùagli altri, oggi è semplicemente corretto dare piùche ha una maggiore popolazione della fascia più giovane,ad arrivare a una situazione di equilibrio a settembre”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Deconsueta diretta Facebook del venerdì. “Nella fascia d’età 16-40 anni – ha spiegato De– la ...

"Oggi - ha ricordato De Luca - siamo a un quinto delle persone immunizzate. Ci sono tanti nostri concittadini che hanno avuto il Covid e sono immunizzati, ma è chiaro che non abbiamo ancora ...La situazione attuale ci dà fiducia e serenità ma la linea di prudenza è obbligata ', sostiene De Luca. LA SITUAZIONE DELLA CAMPANIA, ZONA GIALLA La Campania conferma, anche in questo nuovo monitoraggio, la zona gialla. Napoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Speranza e accortezza nelle parole del Governatore campano in merito all'andamento della pandemia.