Corpo di ballo, l’avventura della Scala in tv (Di sabato 22 maggio 2021) Anche per la danza i teatri riaprono: a Torino fino a stasera è di scena Interplay, festival particolarmente attento al meglio della danza italiana, il Teatro Comunale di Ferrara ha dato il via alla tournée dell’elettrizzante star flamenca Israel Galvan, che chiude stasera al Grande di Brescia, e se il Ravenna Festival presenterà dal 4 al 6 giugno il riallestimento de L’heure exquise di Béjart da Beckett con una personalità unica qual è Alessandra Ferri, il Teatro alla Scala sta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) Anche per la danza i teatri riaprono: a Torino fino a stasera è di scena Interplay, festival particolarmente attento al megliodanza italiana, il Teatro Comunale di Ferrara ha dato il via alla tournée dell’elettrizzante star flamenca Israel Galvan, che chiude stasera al Grande di Brescia, e se il Ravenna Festival presenterà dal 4 al 6 giugno il riallestimento de L’heure exquise di Béjart da Beckett con una personalità unica qual è Alessandra Ferri, il Teatro allasta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ClaudioBaglioni : Dal Teatro dell’Opera di Roma, Claudio Baglioni 'In questa storia che è la mia', il concerto spettacolo totale con… - Luca_zone : @OfeliaLannister esatto, la Rai ha rinunciato a uno storico concorso come Miss Italia ma in modo ipocrita mantiene… - Yosemite_Sam01 : @uominiedonne Ma ke cretinate fa laDeFilippi?!Avete un ballerino professionista in studio(GianniSperti,ke ricordo f… - Believe__ : se amate la danza vi consiglio Corpo di ballo su raiplay ??? - LatinLoser : Io ballo / il mio corpo è un’arma spara in faccia agli incubi -