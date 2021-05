Calcio | Diego Armando Maradona | sette accuse di omicidio volontario nel caso sulla sua morte

(Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo le notizie che provengono dall’Argentina, e in particolare dal quotidiano La Nacion, sonogli uomini a essere indagati in relazione alsorto circa ladi, avvenuta lo scorso 25 novembre a Dique Lujan. In particolare, tra questi c’è anche Leopoldo Luque, il neurochirurgo che aveva operatoper un ematoma al cervello. Oltre al suo, i nomi sono quelli degli infermieri Ricardo Omar Almiron e Dahiana Gisela Madrid, del coordinatore di questi ultimi Mariano Perroni, del medico che ha disposto il ricovero a domicilio Nancy Forlini, dello psicologo Carlos Diaz e della psichiatra Agustina Cosachov. I magistrati ritengono che alla base del decesso del calciatore argentino ci siano state delle negligenze in relazione a com’è ...

? Agüero è stato sposato con la figlia di Maradona, Gianinna, dalla quale ha avuto il figlio ... Se raggiungerò ciò che voglio, allora vuol dire che avrò lasciato il segno nella storia del calcio. ... Svolta nell'inchiesta per la morte di Diego Armando Maradona avvenuta il 25 novembre 2020. Sono infatti indagati per omicidio volontario i medici che hanno assistito il fuoriclasse argentino prima del suo decesso.