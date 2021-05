Sigarette elettroniche: come smettere di fumare con la e-cig (Di giovedì 20 maggio 2021) Negli ultimi anni, le Sigarette elettroniche hanno dato un valido aiuto a milioni di persone nel mondo per smettere di fumare Se hai il vizio del fumo, sei sicuramente al corrente dei danni provocati ai polmoni e del rischio per la tua salute e per quella delle persone che ti circondano. Se hai deciso di smettere di fumare, qualunque sia la ragione che ti induce a farlo, abbiamo alcuni validi suggerimenti e delle strategie per aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Negli ultimi anni, le Sigarette elettroniche hanno dato un valido aiuto a milioni di persone nel mondo per smettere di fumare. Oggi, solamente in Italia, ci sono oltre 2 milioni di persone che la usano regolarmente. La scienza ha riconosciuto che la ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 maggio 2021) Negli ultimi anni, lehanno dato un valido aiuto a milioni di persone nel mondo perdiSe hai il vizio del fumo, sei sicuramente al corrente dei danni provocati ai polmoni e del rischio per la tua salute e per quella delle persone che ti circondano. Se hai deciso didi, qualunque sia la ragione che ti induce a farlo, abbiamo alcuni validi suggerimenti e delle strategie per aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Negli ultimi anni, lehanno dato un valido aiuto a milioni di persone nel mondo perdi. Oggi, solamente in Italia, ci sono oltre 2 milioni di persone che la usano regolarmente. La scienza ha riconosciuto che la ...

