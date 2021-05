Serie A, tornano gli spettatori: in 1000 per Inter-Udinese (Di giovedì 20 maggio 2021) Accolta la richiesta di una deroga da parte della Lega Serie A per consentire l’ingresso a 1000 spettatori per Inter-Udinese di domenica Inter-Udinese di domenica 23 maggio sarà la partita che chiuderà la stagione trionfale dei nerazzurri di Antonio Conte, campioni con 4 giornate d’anticipo. Al “Meazza” (fischio d’inizio alle ore 15) però non sarà una festa per pochi intimi: infatti, la Lega Serie A ha chiesto una deroga di poter riaprire i cancelli dello stadio per 1.000 spettatori. Una richiesta che – stando alle indiscrezioni lanciata da La Gazzetta dello Sport – è stata accolta e dunque vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti. Attenzione, pubblico e non tifosi: già perché a presenziare dovrebbero essere i dipendenti ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) Accolta la richiesta di una deroga da parte della LegaA per consentire l’ingresso aperdi domenicadi domenica 23 maggio sarà la partita che chiuderà la stagione trionfale dei nerazzurri di Antonio Conte, campioni con 4 giornate d’anticipo. Al “Meazza” (fischio d’inizio alle ore 15) però non sarà una festa per pochi intimi: infatti, la LegaA ha chiesto una deroga di poter riaprire i cancelli dello stadio per 1.000. Una richiesta che – stando alle indiscrezioni lanciata da La Gazzetta dello Sport – è stata accolta e dunque vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti. Attenzione, pubblico e non tifosi: già perché a presenziare dovrebbero essere i dipendenti ...

