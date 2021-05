Salma Hayek ho rischiato di morire di Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attrice Salma Hayek parla per la prima volta della sua battaglia segreta contro il coronavirus: «Quando la situazione è peggiorata il mio medico mi ha pregata di andare in ospedale. Gli ho risposto che avrei preferito morire a casa». Salma Hayek ha rischiato di morire di Covid. L’attrice lo ha rivelato durante un’intervista a Variety. Leggi su people24.myblog (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attriceparla per la prima volta della sua battaglia segreta contro il coronavirus: «Quando la situazione è peggiorata il mio medico mi ha pregata di andare in ospedale. Gli ho risposto che avrei preferitoa casa».hadidi. L’attrice lo ha rivelato durante un’intervista a Variety.

