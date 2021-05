Pochi minuti per la fuga, poi un raid su Gaza ha colpito casa mia (di A. al Djaroucha) (Di giovedì 20 maggio 2021) La testimonianza di Aymen al Djaroucha, capo progetto di Medici Senza Frontiere (MSF) a Gaza I combattimenti tra l’esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi, principalmente Hamas, sono scoppiati ancora una volta dopo settimane di tensioni a Gerusalemme Est, occupata illegalmente da Israele. Ho vissuto le offensive israeliane del 2008 e del 2014, ma l’operazione militare che stiamo vivendo oggi è molto più dura e più terrificante di qualsiasi altra avvenuta in precedenza. I bombardamenti sono costanti, notte e giorno, non si fermano mai. Tutto è preso di mira: strade, case, palazzi, praticamente tutto. Gaza è lunga solo 40 chilometri, e ovunque cadano le bombe, l’esplosione si sente sempre. L’intensità dei bombardamenti e il livello di violenza sono senza precedenti. Ci attaccano dal cielo con gli aerei, via terra con i carri ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) La testimonianza di Aymen al, capo progetto di Medici Senza Frontiere (MSF) aI combattimenti tra l’esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi, principalmente Hamas, sono scoppiati ancora una volta dopo settimane di tensioni a Gerusalemme Est, occupata illegalmente da Israele. Ho vissuto le offensive israeliane del 2008 e del 2014, ma l’operazione militare che stiamo vivendo oggi è molto più dura e più terrificante di qualsiasi altra avvenuta in precedenza. I bombardamenti sono costanti, notte e giorno, non si fermano mai. Tutto è preso di mira: strade, case, palazzi, praticamente tutto.è lunga solo 40 chilometri, e ovunque cadano le bombe, l’esplosione si sente sempre. L’intensità dei bombardamenti e il livello di violenza sono senza precedenti. Ci attaccano dal cielo con gli aerei, via terra con i carri ...

Advertising

borghi_claudio : Ho I tabulati del voto al Senato sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario. 5 minuti e vi posto i nomi dei… - Inter : ???? | MAAAAAATEEEEEE!!! 20' - Come pochi minuti prima, #Lukaku serve #Vecino che stavolta trova il gol! E sono due!… - menicr : I giornalisti e video maker di Ap e Aljazeera si affrettano a portare via attrezzature e materiali dal palazzo di G… - MaralbAzsc : Pochi minuti per la fuga, poi un raid su Gaza ha colpito casa mia (di A. al Djaroucha) - Sabry09439578 : Prima e ultima volta che mi mostro intera...3...2...1...questa foto si autodistruggera' in pochi minuti ?????? -